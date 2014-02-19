Фото с сайта news.gazeta.kz Фото с сайта news.gazeta.kz В казахстанском Агентстве по статистике завершают составлять рейтинги областей. Ранее глава государства уже заявлял, что именно по этой шкале в Астане будут измерять эффективность того или иного руководителя, передает телеканал КТК. Как выяснилось, все необходимое для составления таких рейтингов уже практически готово. Специальные комиссии будут скрупулезно подсчитывать, сколько в той или иной области создали рабочих мест, сколько произвели товаров и открыли новых производств. Некоторые детали будущего рейтинга глава государства обсудил сегодня с председателем Агентства по статистике Алиханом Смаиловым. Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан: - Не надо из этого делать ворох бумаг всяких. По нескольким там, больше сотни, сто пятьдесят показателей разве может быть? Их работу и так видно. Но чтобы по конкретным вопросам, которые мы контролируем в центре, по которым акимы должны принимать решения, вот по этим можно брать.