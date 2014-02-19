Фото: Reuters Фото: Reuters Киевская милиция начала вечером 18 февраля штурм оппозиционного лагеря на Майдане Незалежности. Об этом сообщается в прямом эфире телеканала "Еспресо ТВ". По данным УНН, на Майдане Незалежности проводится антитеррористическая операция. Милиция через громкоговорители попросила женщин и детей покинуть территорию. Как сообщает корреспондент издания, сотрудники правоохранительных органов начали наступать на Майдан двумя колоннами со стороны улицы Институтская и Центра культуры и искусств. В то же время оппозиционеры, выступающие на сцене призывают правоохранителей не выполнять "преступные приказы". По данным "РБК-Украина", протестующие подожгли на Крещатике БТР, подъезжавший к Майдану со стороны Европейской площади. Штурм начался около 20:00 по киевскому времени (22:00 по Москве). Ранее главы МВД и Службы безопасности Украины объявили, что будут обязаны "навести порядок способами, предусмотренными законом", если беспорядки в столице не прекратятся до 18:00 по местному времени. Правительство Украины 18 февраля приняло решение с 00:00 часов местного времени (02:00 мск) 19 февраля ограничить въезд транспорта в столицу страны. Фото: Reuters Фото: Reuters На сайте кабинета министров указано, что движение транспорта в сторону Киева будет ограничено "с целью недопущения человеческих жертв и эскалации конфликта". В правительстве попросили прибывающих в столицу людей "с пониманием" отнестись к тому, что проехать в Киев им будет почти невозможно, а также призвали людей "способствовать работникам правоохранительных органов". О том, касаются ли ограничения лишь автомобилистов, или пассажиров самолетов и поездов также, не сообщается. Фото: Reuters Фото: Reuters Согласно оперативной информации, в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратился 221 участник массовых мероприятий, госпитализированы 114 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли. Столкновения между протестующими и милицией начались в Киеве утром 18 февраля после попытки оппозиционеров заблокировать здание Верховной Рады. Бои проходили на улицах Институтская, Шелковичная и Садовая, позже протестующих оттеснили к Майдану. Источник: Lenta.ru