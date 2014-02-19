Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Бурную реакцию казахстанцев на не подтвердившуюся информацию о скором банкротстве трех коммерческих банков, экономисты объясняют тем, что слухи попали на благодатную почву - вброс начался сразу после девальвации. Меруерт Махмудова, экономист: Сейчас благоприятная среда, когда люди после девальвации очень уязвимые, доверие и к правительству и к национальной валюте сведено практически на нет, поэтому люди становятся хорошей добычей для таких вот сплетен и слухов. Я думаю, что, если правительство не будет так поступать со своим народом, как с нами поступили, девальвировав валюту в один день на 20%, я думаю, что, если народ не будет верить своему правительству, то оно будет хорошей добычей для всяких таких слухов и сплетен. И в результате, как сегодня уже происходит, люди кидаются в банки, чтобы спасти свои накопления, сбережения, чтобы их снять со счетов. Поэтому какие-то слухи имеют под собой почву, я думаю, возможно, они связаны с тем, что правительство собирается каким-то образом объединять те банки, в которые когда-то вошло на волне кризиса. Это в три банка оно вошло. Оно купило акции за сто тенге, да. Я думаю, что это связано с какими-то попытками решения этого вопроса. И слухи порождены именно этими обстоятельствами. И, конечно, не нужно забывать, что, возможно, имеет место недобросовестная конкуренция среди самих банков, пытающихся в этой ситуации оттянуть клиентов из других банков. Кто может быть источником этой информации? По экспертным оценкам, у нее могут быть и российские «корни». Меруерт Махмудова, экономист: Да, есть слухи, что, возможно, этот информационный вброс имеет природу, происходит с территории соседнего государства, с России. Действительно, в последнее время в информационном пространстве наблюдаю, что активизировались некоторые российские эксперты. Стариков, кажется, его фамилия, дает объяснение, «Вся правда о девальвации Казахстане», так называется это видео. Я видела его на полях нескольких френдов в "Фейсбуке" и как раз комментировала по этому поводу, что как раз такие объяснения, ну, таких экспертов я рассматриваю как «Рупор Кремля», потому что там исподволь подводится мысль, что главная причина девальвации в Казахстане, в России кроется в США. И для того, чтобы противостоять США, предлагается создавать единый эмиссионный центр, выпускать единую валюту. В этой связи я думаю, конечно, принимать всерьез такие сведения я бы не стала и посоветовала бы быть критичными к такого рода информационному вбросу. Источник: Astana.tv