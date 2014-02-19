Фото международного агентства новостей Reuters Фото международного агентства новостей Reuters Пожарные спасли в ночь на 19 февраля из горящего Дома профсоюзов в центре Киева тридцать человек, сообщает РИА "Новости". Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Украины. Поиски людей продолжаются, заявили в ведомстве. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия около 1:30 по местному времени (3:30 по Москве). В это горели уже с третьего по девятый этаж Дома профсоюзов, сообщили в МЧС. В ведомстве подчеркнули, что проезд к зданию был невозможен из-за "сложной ситуации, сложившейся в центре столицы". На месте происшествия работают около восьмидесяти пожарных и 14 единиц техники.