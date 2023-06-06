— Проведено обследование с представителями проектной организации. Установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, просадок полотна после проведения инженерных коммуникаций. Принято решение включить проспект Сейфуллина в план среднего ремонта, — пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В управлении городской мобильности сообщили, что средний ремонт пройдёт на участке проспекта Сейфуллина от проспекта Рыскулова до вокзала «Алматы-1». Протяжённость составляет 5,6 километров. Ранее средний ремонт проспекта проводили в 2010 году.О перекрытии участков дорог в связи с ремонтом предупредят заранее.