В ЗКО более шести тысяч человек находятся без связи и интернета
В области 416 населённых пунктов. 305 из них имеют доступ к интернету, 338 — голосовую связь, передаёт портал «Мой ГОРОД».
78 населённых пунктов ЗКО не имеют связь и выхода в интернет. Там проживают 6,6 тысяч человек.
— В прошлом году два оператора провели работу по обеспечению и улучшению качества связи в 104 населённых пунктах области. На 2023 год запланирована работа ещё в 84 населённых пунктах, в 35 из них — уже проведена, — рассказал руководитель управления цифровых технологий Нурлан Нурсултан.
Глава межрегиональной инспекции связи Айвар Султашев добавил, что трёх операторов связи оштрафовали на 64 миллиона тенге с начала года. Проверку в отношении них провели после заявления жителей на плохое качество связи.
— Чаще всего проблемы возникают из-за скорости мобильного интернета. В случае признания вины оператор может получить скидку в 50%. В основном проблемы с интернетом испытывают жители на окраинах города: в микрорайонах Жулдыз, Деркул, Зачаганск, — поделился Айвар Султашев.
Ранее сообщалось, что в сёлах ЗКО по-прежнему используют интернет российских операторов. Накануне этот вопрос поднял депутат, предложив ради безопасности ограничить работу иностранных операторов связи на границе Казахстана. Представители Минцифры заверили, что вопрос будет решаться в рамках программы «Доступный интернет» на 2024-2027 годы.