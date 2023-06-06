В мегаполисе объявили штормовое предупреждение. Алматинцы продолжают устраивать торжества, несмотря на рост заболевших COVID-19 Седьмого, восьмого и девятого июня в Алматы ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +35..+37 градусов. В ДЧС Алматы призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов. Спасатели напомнили о мерах безопасности в сильную жару:
  • старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
  • не употребляйте алкоголь;
  • старайтесь пить как можно больше воды;
  • снизьте физические нагрузки;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.
Ранее медики давали советы, как спастись от жары.