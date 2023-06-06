Добро пожаловать в магазин «Электрокомплект» – вашего надёжного партнёра в мире электротехники! Мы рады предложить вам широкий ассортимент товаров, предназначенных для качественного обеспечения электричеством.Бесперебойное и надёжное электропитание является неотъемлемой частью домашнего уюта и эффективной работы офиса или любого другого предприятия. В этом деле мелочей не бывает. Поэтому, выбирая товары для электричества, необходимо отдавать приоритет тем, кто действительно зарекомендовал себя в качестве ответственного и надежного поставщика товаров.Магазин «Электрокомплект» не первый год работает на рынке электротоваров и многие горожане уже по достоинству оценили широкий ассортимент товаров и их качество. Здесь вы найдете электротовары от ведущих производителей: лампочки, кабельно-проводниковая продукция, приборы учёта контроля, изоляторы, выключатели и розетки различной цветовой гаммы, которые можно подобрать под дизайн обоев или цвета стен, вилки, сетевые фильтры, крепёжные материалы, измерители тока напряжения и многое другое.Кроме этого в магазине представлен большой выбор люстр, светильников, бра для вашего дома, офиса либо любого другого предприятия. Цены приятно удивят покупателей.Лето – сезон ремонта и строительства, поэтому необходимо заранее запастись необходимыми электроинструментами. Ведь они всегда понадобятся в хозяйстве. В магазине «Электрокомплект» представлен широкий ассортимент электроинструментов от мировых производителей марок Makita, DWT, IVT, BOSCH, De WALT, Зубр и другие.Дрели, шуруповерты, перфораторы, болгарки, лобзики станут вашими незаменимыми помощниками при выполнении строительно-монтажных работ. На все товары даётся гарантия. Здесь же вы сможете запастись и расходными материалами.В магазине «Электрокомплект» вы можете приобрести по доступным ценам отвёртки разных калибров, плоскогубцы, рубанки, молотки, пассатижи, фрезы, стамески, слесарные, трубные и разводные ключи, шпатели, ножницы для резки металла, металлические щетки, малярные кисти, валики, лазерные уровни, ножовки и многое другое. Широкий ассортимент товаров не оставит вас равнодушными.Опытный и отзывчивый персонал всегда поможет подобрать то, что нужно именно вам. Товары можно приобрести за наличный и безналичный расчёты, а также через Kaspi Red в рассрочку или кредит.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.