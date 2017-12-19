46-летний Альбек ИРМИКБАЕВ направил письмо в администрацию президента Республики Казахстан, где попросил лишить его гражданства из-за того, что ему, инвалиду детства, много лет отказывают в назначении пособия по инвалидности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Альбека ИРМИКБАЕВА, на письмо, которое он направил в администрацию президента, ответа он не дождался, а вот ответ от министерства соцзащиты он получил. - В письме написано, что они рассмотрели все мои документы и не нашли оснований для назначения мне пособия по инвалидности и присвоения группы, - говорит Альбек ИРМИКБАЕВ. - Сейчас я даже рад, что мне пришел отказ. Своим ответом они мне дали понять, что я поступаю правильно, отказываясь от гражданства. После того, как я соберу все необходимые бумаги, направлю их в ООН. Напомним, Альбек ИРМИКБАЕВ родился с дефектом - у него левая нога короче правой на 11 сантиметров, а левая рука короче правой на 4,5 сантиметра. Мужчина жил в России и имел вторую группу инвалидности, а по приезду в Казахстан лишился ее. С 1991 года мужчина перенес несколько операций, но добиться назначения пособия от государства он так и не смог. В ноябре 2017 года он направил письмо в администрацию президента, в котором попросил лишить его гражданства Казахстана из-за несправедливости.