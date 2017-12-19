Из-за хлопка газа 220-граммового баллончика в квартире были выбиты оконная рама и двери, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ, в результате хлопка газа в квартире многоэтажки женщина и мужчина получили ожоги лица, шеи и рук. -31-летний парень и 25-летняя девушка были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести, - отметил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Напомним, хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме 17 декабря. На место ЧП выезжали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Фото предоставлено ДЧС ЗКО