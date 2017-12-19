В районе "Вторая база" инкассаторская машина врезалась в джип, а водитель джипа, не справившись с управлением, столкнулся с "Волгой". По словам водителя автомобиля марки «Волга» Александра, он ехал по проспекту Евразия в сторону торгового дома «Сити Центр». - Передо мной автомобиль начал совершать маневр, я стал притормаживать. А вот инкассаторская машина, которая была позади меня, спускаясь с моста, на скорости врезалась в «Лэнд Крузер». Водитель джипа не справился с управлением и врезался в мою машину, - пояснил Александр. Водителя «Лэнд Крузер» с места ДТП забрала машина скорой помощи. На месте работают дознаватели.