Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в 17.08 на пульт службы пожаротушения поступило сообщение о том, что в поселке Мичурино по улице Комсомольская горит автомобиль. - Когда пожарные прибыли на место, микроавтобус уже горел открытым пламенем. Владельца автомобиля на месте не оказалось. Пострадавших в результате пожара нет, - пояснили в пресс-службе ведомства. В тушении пожара приняли участие 4 человека личного состава службы пожаротушения и 1 единица техники. Причины возгорания выясняются. WokcgCOfDFg Видео взято из соцсети Instagram