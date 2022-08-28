Местные жители отмечают, что из-за сильного запаха гари им приходится закрывать окна в домах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы задыхаются от едкого дыма. В пригороде горит мусорный полигон Фото предоставлено акиматом Уральска Едкий дым окутал город ночью. По словам местных жителей, невыносимый запах гари стал чувствоваться ближе полуночи. Как выяснилось на мусорном полигоне в районе поселка Асан, предназначенном для крупногабаритных отходов, произошел пожар. В акимате Уральска проинформировали, что вызов в службу пожаротушения поступил в 27 августа 18:25.
- По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в акимате.
На месте пожара работает три единицы техники и 12 человек личного состава, 34 единицы техники и 19 сотрудников ТОО «Жайык Таза кала», пять единиц техники управления по ЧС,  три единицы техники Дежурной службы пожаротушения. Пожар не локализован. Тушение пожара продолжается.

Фото Медета МЕДРЕСОВА  