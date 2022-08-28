- По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в акимате.

Фото предоставлено акиматом Уральска Едкий дым окутал город ночью. По словам местных жителей, невыносимый запах гари стал чувствоваться ближе полуночи. Как выяснилось на мусорном полигоне в районе поселка Асан, предназначенном для крупногабаритных отходов, произошел пожар. В акимате Уральска проинформировали, что вызов в службу пожаротушения поступил в 27 августа 18:25.На месте пожара работает три единицы техники и 12 человек личного состава, 34 единицы техники и 19 сотрудников ТОО «Жайык Таза кала», пять единиц техники управления по ЧС, три единицы техники Дежурной службы пожаротушения. Пожар не локализован. Тушение пожара продолжается.

Фото предоставлено акиматом УральскаФото Медета МЕДРЕСОВАФото Медета МЕДРЕСОВАФото Медета МЕДРЕСОВА