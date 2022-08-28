- По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в акимате.На месте пожара работает три единицы техники и 12 человек личного состава, 34 единицы техники и 19 сотрудников ТОО «Жайык Таза кала», пять единиц техники управления по ЧС, три единицы техники Дежурной службы пожаротушения. Пожар не локализован. Тушение пожара продолжается.
Фото предоставлено акиматом Уральска Фото Медета МЕДРЕСОВА