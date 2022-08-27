По данным «Казгидромета», днём 28 августа по ЗКО ожидается сильная жара до 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Похолодание ожидается в ЗКО На большей части Казахстана ожидается малооблачная и сухая погода.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +34..+36 градусов, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
