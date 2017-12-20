22-летней Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ собирают деньги на лечение в Москву, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала тетя Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ Елена, на лечение необходимо порядка 2,5 млн тенге. - Сейчас мы уже собрали 739 тысяч тенге и 41 тысячу рублей. Нам еще надо 1,5 миллиона тенге. Все документы уже отправлены, и институт Баумана готов принять Лизу. В этом институте есть кибернож, который может восстановить пораженные нервные окончания, - пояснила родственница. Стоит отметить, что волонтеры Уральска собираются провести благотворительную ярмарку в поддержку Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ, и все собранные средства направить на ее лечение. Со слов волонтера Любови ТОЛОЧКО, ярмарка пройдет 23 декабря в ТЦ "Алем плаза". - Все деньги мы планируем передать на лечение тяжелобольного воспитателя. Также мы сейчас ищем транспорт, на котором перевезем Елизавету в Москву, - заявила волонтер. Напомним, 22-летняя девушка превращается в инвалида, дожидаясь лечения в родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года лечится от неизвестной болезни, которую распознать в поликлинике не смогли. Сейчас девушка парализована и у нее пропала речь. Мама девушки надеется, что неравнодушные люди смогут им помочь и Елизавету поставят на ноги врачи в Москве. Если вы желаете помочь Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ можете обратиться по номеру телефона: 8 771 565 13 62. Номер карты Kaspi Gold 5169 4931 4414 7785. ИИН 951028450838. Qiwi кошелек - 8777 565 07 67.  