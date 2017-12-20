Иллюстративное фото с сайта fsb-info.ru За неделю на пункте пропуска «Караузек» было выявлено два факта провоза через госграницу алкогольной продукции с нарушением российского законодательства. В первом случае гражданин Казахстана вёз 63 коробки водки общим объёмом 800 литров без акцизных марок и товарно-сопроводительных документов. По словам нарушителя, алкоголь предназначался для свадьбы сына. - Водку мужчина приобрёл в Астрахани. При этом он пытался скрыть груз от сотрудников пункта пропуска, – сообщили в пограничном управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Во втором случае ещё один житель Казахстана пытался вывезти из Астрахани в Атырау 10 ящиков водки для собственного употребления. При этом на груз отсутствовали необходимые документы. - Материалы о выявленных правонарушениях переданы в районный отдел полиции, – уточнили в погрануправлении.