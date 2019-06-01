ощущается временное отсутствие воды на верхних этажах многоэтажных домов в некоторых микрорайонах северо-восточной части города, в районах "Омега" и Ремзавод. ТОО "Батыс Су Арнасы" было закуплено и устанавливаются три дополнительных глубинных насосов для скорейшего наполнения воды. Аким города лично контролирует ситуацию, на местах до стабилизации водоснабжения находятся руководители "Батыс Су Арнасы", - сообщили в городском акимате.

Выяснилось, что с 00.00 до 09.00 будет осуществляться забор воды в резервуары.

– Как только резервуары наполнятся, напор воды на верхних этажах нормализуется. Просим отнестись с пониманием к данной ситуации! - пообещали в акимате города Уральск.

Как сообщили на официальной странице городского акимата в социальной сети Instagram, со вчерашнего дня жители города набирали слишком много воды, и в резервуарах снизился уровень запаса воды. – В связи с этим