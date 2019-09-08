Новый аким Бурлинского района Миржан Сатканов был назначен в пятницу 6 сентября, и уже на следующий день он ознакомился с инфраструктурой районного центра. Объектами его пристального внимания стали центральная котельная и котельная в 10 микрорайоне. На последнем объекте идут ремонтные работы. Аким района побеседовал с работниками и отметил важность выполнения работ в срок, отопительный сезон должен начаться вовремя. В этом году в Аксае началось долгожданное асфальтирование дорог на улицах Заводская и Алексеева. Миржан Сатканов осмотрел объекты и проверил качество работ. Побывал он и в учреждениях образования. Средняя школа N2 вошла в число социальных объектов, выигравших грант на модернизацию в "Проекте повышения энергоэффективности в Казахстане", финансируемом Всемирным банком. Средняя школа N3 стала лучшей школой района по итогам прошлого учебного года (2018-2019). В этом году был проведен ремонт кровли. Самому зданию требуется капитальный ремонт. Был совершен осмотр состояния дорог в 7, 9, 11 и 13 микрорайонах, а также в селе Кызылтал, входящем в состав города Аксай. Новый глава района не обошел вниманием и жилищное строительство. В райцентре ведется строительство двух 9-этажных многоквартирных домов. Один из них предназначен для очередников, квартиры во втором, строящемся по программе "Нурлы жол", будут распределяться среди вкладчиков "Жилстройсбербанка". Проверил глава района и ход строительства аллеи в 4 мкр-н, а также ремонт кровли дома N6 в 10 мкрн, который осуществляется в рамках Программы модернизации. В ФОКе "Карачаганак" Миржану Сатканову были продемонстрированы все возможности объекты и предоставлена информация о достижениях бурлинских спортсменов. По итогам 2018 года Бурлинский район был признан самым спортивным в области. Итогом осмотра стали замечания и поручения ответственным органам со стороны акима района. Анна СУВОРОВА