Участниками стали спортсмены-любители из города Уральск и Бурлинского района. Им предстояло показать себя в 5 состязаниях: фристайл, флажок, передний вес, выход силой, "стрит лифтинг". Каждое из них представляло собой испытание на ловкость и силу. Наиболее зрелищными были выходы спортсменов, которые имеют солидный опыт. На церемонии награждения помимо раздачи традиционных призовых мест были отмечены участники в различных номинациях. По словам директора Молодежного ресурсного центра Бурлинского района Ербола Мергалиева, планируется, что турнир по стритворкауту станет традиционным, а к участию будут привлекаться спортсмены из других районов.