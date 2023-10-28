Восемь этнокультурных объединений сконцентрированы в «Доме Дружбы» Бурлинского района, рассказал заместитель акима Алтай Тукжанов.
— Это казахское, украинское, русское, азербайджанское, корейское, грузинское, татарское, башкирское и финно-угорское объединения. Объединения дают эффективный результат в профилактике межнациональных и межрелигиозных конфликтов. В районе разработали межведомственный типовой план по развитию межэтнических отношений, — говорит Алтай Тукжанов.
В Бурлинском районе всего 25 населённых пунктов, 24 сельских и один город. Численность населения составляет более 58 тысячи человек, а этносов — 26:
- казахи — 72,3% ;
- русские — 18,2%;
- украинцы — 4,8%;
- белорусы — 0,7 %;
- татары — 1,6%;
- немцы — 0,3%;
- мордва — 0,7%;
- башкиры — 0,1%;
- узбеки — 0,2 %;
- корейцы — 0,1%;
- армяне — 0,1%;
- азербайджанцы — 0,2%.