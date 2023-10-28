Взрыв на шахте имени Костенко в Караганде: 11 человек погибли
Взрыв произошёл на шахте имени Костенко в Караганде, погибли 11 человек, сообщил аким Карагандиской области Ермаганбет Булекпаев.
— Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привёл к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 09.00 утра. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров, – написал в Facebook Булекпаев.
На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205. Под землёй ещё остаются люди. Предположительно в лаве произошёл взрыв газометана.
— С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7172) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23. Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжелые дни, — написал глава региона.