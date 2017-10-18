Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 17 октября в 22.05. По данным пресс-службы прокуратуры Мангистауской области, женщина и ее дочь-подросток выпрыгнули из окна третьего этажа 29 дома в 11 микрорайоне. Женщину и ребенка-подростка под окнами пятиэтажки обнаружила жительница соседнего дома. Они были одеты, на них была обувь, у женщины с собой сумка. На земле рядом с пострадавшими лежали подушки. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи они госпитализированы в отделение травматологии. Их состояние оценивается как стабильное. - В ходе проверки установлено, что двое оперуполномоченных ОКП УВД Шымкент прибыли в Актау в командировку на основании приказа начальника ДВД ЮКО по досудебному расследованию по факту кражи. Ими было установлено местонахождение женщины. В Актау она находилась со своей несовершеннолетней дочерью. Обе были доставлены на съемную квартиру по адресу 11-29-83, где женщина и подросток спрыгнули с балкона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области. В ведомстве заявили, что по данному факту прокуратурой Актау материалы зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 362 УК РК - "Превышение власти или должностных полномочий".