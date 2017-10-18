Если у вас есть собственное жилье - Вам очень повезло! Но не стоит забывать, что любое помещение, в котором вы проживаете, требует обновления. С ремонтом сталкивается почти каждый и, как показывает практика, удовольствие это недешевое. Сегодня мы расскажем о том, как можно сэкономить при проведении ремонтных работ и где можно найти на это средства.

Недавно исполнилась давняя мечта Адии Суйгенбаевой – её семья приобрела долгожданную собственную квартиру в Алматы. Но максимально насладиться своей покупкой Адия пока не может, так как квартира в новостройке была куплена в черновой отделке, а значит, перед тем как переехать, нужно сделать ремонт. - Моей семье очень хочется заехать в свою квартиру как можно скорее, чтобы не тратить большие деньги на аренду жилья. Просчитав объем работ, мы поняли, что нам понадобится солидная сумма – 10 000 000 тенге для того, чтобы привести жилье в порядок, обставить его мебелью и техникой. На семейном совете мы приняли решение о кредитовании. Я выяснила, что беззалоговые потребительские кредиты наши банки дают обычно на сумму, не превышающую 5 млн тенге. Поэтому мы оформили заём под залог своей квартиры, - рассказала Адия. Девушка взяла залоговый потребительский кредит в Банке ВТБ (Казахстан), где жителям Алматы и Астаны предлагают взять заём под залог недвижимости на сумму до 75 000 000 тенге, в регионах до 50 000 000 тенге. Срок погашения займа – до 10 лет. 10 млн тенге - внушительная сумма, но Адия изначально подошла к процессу очень рационально: смету она составила, согласно четкому плану необходимых работ. Оценив его, девушка сразу вычеркнула те статьи расходов, которые не являлись действительно необходимыми, поэтому же принципу сократила список отделочных материалов и мебели. - Четко планируйте свои расходы и строго следуйте плану, чтобы не выходить за границы бюджета, - советует Адия. – Планирование также поможет Вам правильно выстроить этапы ремонта: сначала займитесь перепланировкой и электрической проводкой, сантехникой, а потом уже косметическим ремонтом. Также нужно внимательно производить замеры и приобретать ровно столько строительных материалов, сколько их действительно нужно. Сэкономить можно и на покупке стройматериалов. Например, если надо выложить кафелем небольшой отрезок - «кухонную панель», то ищите его на распродажах, остатки моделей некоторые магазины продают с большой скидкой, также можно купить и другие отделочные материалы. - Обстановка квартиры – одна из самых больших статей расходов. Здесь тоже есть свои хитрости, например, если у вас уже есть мебель, можно попробовать её отреставрировать: покрасить в новые цвета, поменять обшивку. Еще один совет: гарнитуры всегда обходятся дороже, чем покупка одиночных вещей. Попробуйте подобрать разные элементы обстановки одного тона, или скомбинируйте два тона, возможно, так дизайн получится даже более интересным, - отмечает Адия. Главный совет – подходите к ремонту осознанно и с холодным сердцем, просчитывайте даже каждую мелочь и тогда ремонт принесет Вам радость!