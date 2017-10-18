Хозяйка кафе "Бавария" объяснила, что несчастный случай произошел во время строительных работ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала владелица кафе, как мужчина упал с крыши на штыри она не видела. - Я сама по-человечески сопереживаю такому горю, не спала всю ночь и все время думала, главное - чтобы мужчина выжил. Он выполнял строительно-монтажные работы. У него была страховка, но по каким-то причинам он отвязал ее и, возможно, хотел перевязать ее в другое место, именно в этот момент он споткнулся и упал прямо на железные прутья забора, - рассказала владелица кафе. Со слов заведующего приемного отделения городской многопрофильной больницы  Бахтияра ТАШКЕНБАЕВА, операция была очень сложной. - То, что мужчина выжил - просто чудо. Он поступил к нам с железными прутьями, которые насквозь проткнули его тело. Если бы извлекли металл заранее, то его бы не удалось спасти. Операция длилась более пяти часов. Сейчас он находится в крайне-тяжелом состоянии, - сообщил Бахтияр ТАШКЕНБАЕВ. Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина. В этот же день он был прооперирован в городской многопрофильной больнице. Фото Медета МЕДРЕСОВА