По словам прокурора области Ерната СЫБАНКУЛОВА, если раньше гражданину приходилось ездить с одного конца города в другой в поисках юридической помощи в разных структурах, то теперь в этом нет необходимости, все представители самых востребованных гражданами структур будут находиться в одном здании. В центре будут работать квалифицированные юристы, адвокаты, медиаторы, судебные исполнители, нотариусы, сотрудники полиции и пробации. Планируется, что здесь прокуроры будут принимать обращения граждан по всем вопросам, касающимся юридической помощи. - Каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь, понимая это, ежедневно мы стараемся создать необходимые, удобные для граждан условия, поэтому мы сконцентрировали представителей основных структур в одном месте по принципу одного окна. Сейчас в планах у нас открытие Центра приема граждан при прокуратуре области, существующий же порядок и место приема граждан вызывают обоснованное недовольство граждан, - сообщил прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ. Адрес центра - ул.Сатпаева 25, остановка "Академия"