Ключи новоселам вручил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. - В Казахстане гарантированы права граждан на обеспечение жильем, и государство принимает все необходимые меры для реализации данного права. В прошлом году по области в эксплуатацию было введено более 610 тысяч квадратных метров жилья, почти 5 тысяч семей получили новые квартиры. Всего 7 лет назад на месте микрорайона «Батыс-2» была пустошь, а сегодня это современный жилой массив, где каждые 2-3 месяца сдается в эксплуатацию очередной многоэтажный жилой дом. Реализация программы «Нурлы жер» позволяет активно застраивать и жилой массив «Нур Актобе». Все это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки. От имени руководства области поздравляю вас с Днем Конституции и обретением собственного жилья, - обратился к новоселам Бердыбек Сапарбаев. Стоит отметить, что по итогам 2017 года в Актюбинской области планируется сдать в эксплуатацию не менее 650 тысяч квадратных метров жилья. Глава региона также посетил торжественное мероприятие по случаю открытия Центра гармоничного развития ребенка «Резиденция детства», основная миссия которого - умственное и духовное развитие детей. В частности, ежедневно до 800 детей школьного возраста смогут посещать кружки хореографии, изобразительного искусства, ментальной математики, спортивные секции и др. Резиденция детства расположилась в новом Многофункциональном комплексе, открытие которого обеспечило постоянными рабочими местами 100 человек. Также на первом этаже Комплекса планируется разместить новый центр предоставления всех видов государственных услуг, оказываемых городским акиматом и коммунальными предприятиями.