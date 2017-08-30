В ЗКО в честь дня Конституции прошел заезд велосипедистов. 29 августа спортсмены стартовали из Аксая в 12 часов дня. По пути было организовано три остановки - в Бурлине, Федоровке и Подстепновском сельском округе. Финишировали велосипедисты в городе Уральск на новой площади имени Кадыра Мырза Али в 20.00а, где был организован праздничный концерт. Юный спортсмен по имени Никита рассказал, что участвует в велопробеге на такую дистанцию впервые. - Я второй год тренируюсь в спортивной детской юношеской школе. Мне 11 лет. Было интересно проехать такое расстояние, - рассказал Никита. Еще один велоспортсмен 12-летний Никита ШУРЫГИН, тоже принимал участие в велопробеге. - Я занимаюсь велоспортом примерно год. Конечно, перед велопробегом чувствовалось волнение, но зато поучаствовать было весело. Мы ехали вместе со взрослыми. Такое большое расстояние преодолел впервые, это круто. В награду или в знак поощрения тренеры покупали нам всякие вкусности, а мы их ели, - рассказал Никита ШУРЫГИН. Кроме того, в забеге принимали участие опытные любители-спортсмены. Владимир ПИВЕНЬ частично занимается спонсорской помощью, и просто активный житель города Уральск . - В забеге было организовано два пит-стопа на доливку воды и кормежку. По пути нас встречало местное население с баурсаками и айраном в Бурлине. Вторая встреча прошла в Федоровке. А в Подстепном нас встречало само руководство облспорта. Проехали более 150 километров. Участие приняли 25 человек, около пяти человек сошли с дистанции по техническим причинам. Время от времени садились в автобус, остальные все проехали без проблем. Все было прекрасно и празднично, - поделился впечатлениями Владимир ПИВЕНЬ.