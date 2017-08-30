Со слов очевидцев, водитель автомобиля марки "Нива", которая принадлежит охранному агенству, ехал по улице Сырыма Датова в сторону микрорайона Астана. Тем временем с Желаевской трассы на ул. Сырыма Датова выезжала фура, груженая цементом. Произошло столкновение. - С места ДТП были госпитализированы двое пострадавших - водитель и пассажир "Нивы", - рассказали очевидцы. На месте работают дознаватели. Подробности выясняются.