Казахстанский актер Ануар Нурпеисов в рамках проекта «Семь причин сорваться в...» посетил Актау. По его словам, главной целью данного проекта является рассказать, а также показать особенности, достопримечательности и историю городов Казахстана. - Вот эту дурацкую шляпу я надеваю только тогда, когда лечу на море. Здорово, что в нашей стране есть семь причин, чтобы воспользоваться этой шляпой. С вами проект «7 причин сорваться в...», и именно сейчас мы срываемся в Актау, - с этих слов и начинается путешествие по Актау. По словам актера, город у моря произвел на него большое впечатление. - Актау – город, хранящий много тайн, и готовый порадовать любителей активного отдыха. Подводная рыбалка, вейкборды, серфинг и необычный, но безумно вкусный фишбармак – все это вы увидите в выпуске «Семь причин сорваться в Актау». Но и это еще не все! Святые места, шаровидные конкреции, легендарная гора Шеркала, Жыгылган, покоривший сердца нашей съемочной группы (Ануар мечтал здесь остаться), и бескрайние степи Мангистау. Поверьте, здесь есть на что посмотреть. Как мы и обещали, драйв, скорость, риск и очень много солнца, - так авторы описывают очередной выпуск передачи.