Сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам представили местные товаропроизводители на коммунальном рынке "Сарайшык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Свою продукцию представили 20 местных крестьянских и фермерских хозяйств. Гости ярмарки смогли приобрести овощи, фрукты и бахчевые плоды на 20% ниже рыночных цен. К примеру, морковь сегодня продавали по 70 тенге за килограмм, помидоры по 80 тенге, баклажаны по 100 тенге. Хозяйки смогли закупить овощи для солений. Стоит отметить, что на территории коммунального рынка "Сарайшык" открытые площадки на улице для всех местных товаропроизводителей предоставляются абсолютно бесплатно. В скором времени будет снижена цена на аренду и для предпринимателей, торгующих в крытых павильонах. Поэтому цены на местную продукцию будут вполне приемлемыми. - Сегодня мы открываем сезон ярмарок и приглашаем всех крестьян, производителей принять участие в этой и последующей ярмарках. Мы намерены данный рынок сделать своеобразным центром, где местные жители смогут закупать самую свежую продукцию по доступным ценам, - рассказал руководитель отдела предпринимательства и туризма города Атырау Руслан ИБРАЕВ.