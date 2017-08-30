Большегруз врезался в пассажирский автобус № 4 на остановке ПМК, недалеко от комплекса «Орбита», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авария произошла сегодня, 30 августа, в 14.00. По словам водителя пассажирского автобуса, на момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров. — Я подъехал на остановку. И когда пассажиры начали выходить, произошел удар, — пояснил водитель автобуса. Очевидцем ДТП стала девушка, которая неподалеку продает квас. По ее словам, автобус остановился в неположенном месте на дороге. — Четверка здесь остановилась, и люди стали выходить, хотя на самом деле автобус не должен останавливаться здесь — на дороге, он должен останавливаться там, где знак «Остановка автобуса», а он его проехал и остановился перед «пешеходом» на дороге. Водитель «КамАЗа» просто думал, что автобус пропускает пешехода, но там никого не было. Люди стали выходить из автобуса и «КамАЗ» ударил его сзади. С места происшествия скорая помощь забрала четверо взрослых и ребенка, — рассказала девушка. На месте работают дознаватели. Другие подробности выясняются. Напомним, утром 24 августа в на улице Жангир хана столкнулись пассажирский автобус № 7 и № 5. В аварии пострадали 75 пассажиров автобусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА