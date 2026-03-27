Суд №2 города Актобе вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств, предназначенных для покупки жилья нуждающимся.

По данным прокуратуры области, следствие начали в апреле 2024 года. Председатель и депутат районного маслихата с помощью работника акимата продали государству общежитие вместо многоквартирного дома. Ущерб составил 672 миллиона тенге.

Суд признал чиновников виновными. Наказание с конфискацией имущества они будут отбывать в учреждении средней безопасности. Сумму ущерба полностью взыскали с обвиняемых.

Приговор еще не вступил в законную силу.