Оставленный на кассе или выброшенный в урну чек - это не просто клочок бумаги, а потенциальный инструмент в руках злоумышленников. Департамент госдоходов по Мангистауской области предупреждает о рисках, которые несут в себе забытые фискальные документы.
Вот основные схемы, которыми пользуются мошенники, и причины, по которым чек стоит забирать с собой:
Кража товаров
Если вы оплатили покупку наличными, мошенник может подобрать ваш чек, найти в зале такой же товар, распаковать его и попытаться вынести из магазина. Если сработают рамки или возникнут вопросы у охраны, злоумышленник предъявит ваш чек как доказательство оплаты.
При этом в некоторых случаях правоохранительные органы могут заподозрить владельца чека в соучастии.
Махинации персонала
Недобросовестные сотрудники магазинов также используют брошенные чеки для личного обогащения:
по вашему чеку кассир может оформить фиктивный возврат и забрать деньги из кассы себе;
невнимательному покупателю могут пробить лишний товар, который кассир заберет себе после вашего ухода;
продавец проводит покупку по полной стоимости, а после вашего ухода закрывает чек с применением своей скидочной карты, присваивая разницу в цене.
Угроза при безналичной оплате
Если в чеке указаны ваши имя и фамилия, для кибермошенников это «входной билет». Зная ваши личные данные и последние четыре цифры карты (которые часто печатаются в чеке), они могут:
найти ваш номер телефона через соцсети или базы данных;
позвонить под видом службы безопасности банка;
использовать частичные данные карты для завоевания вашего доверия и кражи всех средств со счета.
Защита прав потребителя
Не забывайте, что чек - это ваш главный юридический документ, позволяющий:
вернуть бракованный или некачественный товар;
произвести обмен, если вещь не подошла.
Помните, что отказ продавца принимать оплату картой или невыдача фискального чека являются административными правонарушениями. Требуйте чек и забирайте его с собой.