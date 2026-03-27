Департамент госдоходов предупредил о рисках, которые несут в себе забытые фискальные документы.

Оставленный на кассе или выброшенный в урну чек - это не просто клочок бумаги, а потенциальный инструмент в руках злоумышленников. Департамент госдоходов по Мангистауской области предупреждает о рисках, которые несут в себе забытые фискальные документы.

Вот основные схемы, которыми пользуются мошенники, и причины, по которым чек стоит забирать с собой:

Кража товаров

Если вы оплатили покупку наличными, мошенник может подобрать ваш чек, найти в зале такой же товар, распаковать его и попытаться вынести из магазина. Если сработают рамки или возникнут вопросы у охраны, злоумышленник предъявит ваш чек как доказательство оплаты.

При этом в некоторых случаях правоохранительные органы могут заподозрить владельца чека в соучастии.

Махинации персонала

Недобросовестные сотрудники магазинов также используют брошенные чеки для личного обогащения:

по вашему чеку кассир может оформить фиктивный возврат и забрать деньги из кассы себе;

невнимательному покупателю могут пробить лишний товар, который кассир заберет себе после вашего ухода;

продавец проводит покупку по полной стоимости, а после вашего ухода закрывает чек с применением своей скидочной карты, присваивая разницу в цене.

Угроза при безналичной оплате

Если в чеке указаны ваши имя и фамилия, для кибермошенников это «входной билет». Зная ваши личные данные и последние четыре цифры карты (которые часто печатаются в чеке), они могут:

найти ваш номер телефона через соцсети или базы данных;

позвонить под видом службы безопасности банка;

использовать частичные данные карты для завоевания вашего доверия и кражи всех средств со счета.

Защита прав потребителя

Не забывайте, что чек - это ваш главный юридический документ, позволяющий:

вернуть бракованный или некачественный товар;

произвести обмен, если вещь не подошла.

Помните, что отказ продавца принимать оплату картой или невыдача фискального чека являются административными правонарушениями. Требуйте чек и забирайте его с собой.