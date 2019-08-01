Произошло это в пригородном поселке Заречный. Хозяин машины подъехал к продуктовому магазину, оставил в замке ключ зажигания, пошел за покупками. Этим воспользовались двое приятелей, которые угнали машину и поспешили скрыться с места преступления. Проехав несколько километров на трассе Орск-Актобе, угонщики нарушили правила, совершили опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП пассажир от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи. Подозреваемый, находившийся за рулем, водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по ст.200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем».