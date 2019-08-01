Сьюзан до смены полаПришлось прибегнуть к помощи психиатра, и было принято решение - сменить пол. Но женские половые органы на мужские менять не стала, ограничилась гормональной терапией. Теперь ее зовут Бак. Жизнь после… изменилась Бак - порноактер и режиссер фильмов для взрослых. Еще член Совета директоров Фонда по правам сексуальных свобод. НИК И БЬЯНКА БОУЗЕРЫ При первом взгляде ничего не обычного – правда?
Ник и Бьянка Боузеры с родными детьмиВ это сложно поверить, но Ник и Бьянка - трансгендеры. После 20 лет они решились на смену пола без удаления половых органов. Ник (урожденный женщиной) выносил и родил двух детей! Дети пока не знают о родителях всей правды, что мужчина иногда может родить… в их семье АЙСИС КИНГ Дэррелл всегда знал, что не такой, как другие парни, и как окончил школу начал принимать гормоны. Теперь она - Айсис. Известность Айсис получила после участия в двух сезонах проекта "Топ-модель по - американски". После этого сделала операцию по смене половых органов, чтобы продолжить карьеру модели.
Теперь уже АйсисДЖЕЙМИ УИЛСОН Сложно поверить, что это красавчик был девушкой!
Джейми после операцииНа совершеннолетие Джейми призналась родителям, что ей нравятся девушки. Спустя время девушка задумалась о смене пола и за 2 года гормональной терапии, занятий спортом - превратилась в настоящего мачо.
Джейми до операцииСейчас у Джейми есть любимая девушка, и он счастлив. ЧЕСТИТИ БОНО У Честити Боно мама - певица Шер. В 26 лет она открыто заявила, что предпочитает женщин. А через 10 лет сменила имя на Чез и занимается медиа карьерой.
Адеш Мальтепе родился в Бангладеш, здесь любые изменения во внешности запрещены. С детства мальчик примерял мамины каблуки и мечтал одержать победу на «Мисс Мира». Идя за своей мечтой Амелия (новое имя Адеша) переехала в Канаду и начала новую жизнь. ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ во время трансформации? Мужчины принимают женский гормон эстроген и антиандроген. В результате мышцы сокращаются, кожа становится более эластичной, жировые отложения распространяются «как у женщины», волосы на теле уменьшаются (не исчезают). Взгляд становится более женственным. Женщинам же наоборот назначают андрогены, благодаря которым их голоса грубеют, силуэт меняется, и волосы начинают расти на лице и теле.