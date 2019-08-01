- люди, сменившие пол и изменившие свою судьбу. Они всегда ощущали себя не в своей тарелке и делали все, чтобы выбраться.Американка Сьюзан Анхель никогда не нравилось, что она родилась девушкой. И формирование груди - ее просто сломало. Она не могла понять, за что ей эти мучения. Старалась забыться в алкогольном и наркотическом бреду и даже пыталась покончить собой.

Пришлось прибегнуть к помощи психиатра, и было принято решение - сменить пол. Но женские половые органы на мужские менять не стала, ограничилась гормональной терапией. Теперь ее зовут Бак. Жизнь после… измениласьБак - порноактер и режиссер фильмов для взрослых. Еще член Совета директоров Фонда по правам сексуальных свобод.При первом взгляде ничего не обычного – правда?

В это сложно поверить, ноПосле 20 лет они решились на смену пола без удаления половых органов. Ник (урожденный женщиной) выносил и родил двух детей! Дети пока не знают о родителях всей правды, что мужчина иногда может родить… в их семьеДэррелл всегда знал, что не такой, как другие парни, и как окончил школу начал принимать гормоны.Теперь она - Айсис. Известность Айсис получила после участия в двух сезонах проекта "Топ-модель по - американски". После этого сделала операцию по смене половых органов, чтобы продолжить карьеру модели.

На совершеннолетие Джейми призналась родителям, что ей нравятся девушки. Спустя время девушка задумалась о смене пола и за 2 года гормональной терапии, занятий спортом - превратилась в настоящего мачо.

Сейчас у Джейми есть любимая девушка, и он счастлив.У Честити Боно мама - певица Шер. В 26 лет она открыто заявила, что предпочитает женщин.А через 10 лет сменила имя на Чез и занимается медиа карьерой.

Адеш Мальтепе родился в Бангладеш, здесь любые изменения во внешности запрещены. С детства мальчик примерял мамины каблуки и мечтал одержать победу на «Мисс Мира». Идя за своей мечтой Амелия (новое имя Адеша) переехала в Канаду и начала новую жизнь.принимают женский гормон эстроген и антиандроген. В результате мышцы сокращаются, кожа становится более эластичной, жировые отложения распространяются «как у женщины», волосы на теле уменьшаются (не исчезают). Взгляд становится более женственным.же наоборот назначаютандрогены, благодаря которым их голоса грубеют, силуэт меняется, и волосы начинают расти на лице и теле.