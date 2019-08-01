В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 33-летний водитель на автомобиле "Дэу Нексия" сбил 13-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте. Ребенок был доставлен в Областную многопрофильную больницу. - Вызов поступил в 19.51, через три минуты скорая помощь была на месте, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. - По предварительным данным, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Другие подробности выясняются.