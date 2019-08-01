Близнецам свойственна, особая очень сильная связь с братом или сестрой - это как бы заложено самой природой. Многие из нас не знают, что у знаменитостей есть родные братья или сестры, двойняшки или близнецы. Многие из них вовсе не похожи друг на друга. Знаете, что у актера Игоря Верника есть родной брат Вадим? Но не все знают, что они близнецы. Братья разные по внешности и характеру, но их связь не отпускает далеко друг от друга. Ни даже купили квартиры в одном доме. У певицы Натальи Подольской есть не только сводный брат, но и сестра близнец - Юлиана. Наталья старше ее на 2 минуты. Юлиана работала пиар-директором своей сестренки. Их связь передалась даже во время беременности – сестры родили в один год. Актрисы сестры Кутеповы, похожи как две капли воды. Сестры Полина и Ксения обе киноактрисы, помогают по жизни друг другу во всем. У известного телеврача страны Елены Малышевой есть старший брат Алексей, он старше на 30 минут. Алексей является заслуженным врачом Российской Федерации. У российского комика, а теперь и певца Александра Реввы есть старшая сестра-двойняшка. Актер младше ее всего на 15 минут. Наталья работает учителем иностранных языков.  