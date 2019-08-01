Насекомое укусило женщину, причем, очень сильно. - Было минутное онемение правой ноги, точнее места укуса, побаливает, и есть слабость, то ли от шока, или от укуса, скорая приезжала, сказала только спиртовой компресс делать, - пишет в Facebook Ария Ким. После обращения в "неотложку", атыраучанка просила советов у пользователей Сети. - Вообще, нужно сразу обращаться к врачам - либо в травмпункт, либо звонить в "скорую", их яд очень опасен. А дома первая помощь - обработать ранку от укуса перекисью или зеленкой, - говорит семейный врач Гульжан Кудайбергенова. - Яд скорпионов вызывает сдвиги в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это уже не первый случай, когда жителей Атырау кусают скорпионы. По словам биологов, в Казахстане наиболее распространены три вида скорпионов: желтый, кавказский и скорпион Рикмерса.