Самый экстремальный во всем мире находится в Китае и называется Guoliang Tunnel Road. Назван он в честь горного поселения. Все его жители делали из камня: дороги, дома, мебель, посуду. Единственная их связь с цивилизацией проходила через лестницу по крутому утесу. Много лет 350 жителей этого отдаленного места просили у правительства сделать дорогу, которая соединит их с миром. В 1972 года отчаявшись, решили сами построить, прямо через неприступные утесы. Продав скот и зерно, и купив инструменты, 30 сильнейших дали старт проекту. 5 лет кропотливого труда, чтобы прорубить 1,2 км туннеля, (высота - 5 м, ширина 4 м). Работа была опасной, люди погибали во время строительства. В связи с небольшой шириной и расположением его прозвали «дорогой, которая не прощает ошибок». В тоннеле более 30 окон – сделанные для света, ведь электрическое освещение отсутствует.  Тоннель открыли 1 мая 1977 года. И тут же тоннель посмотрели чиновники и быстро организовали туристический маршрут. С этого момента маленькое поселение (сегодня здесь проживает 329 чел.), которое было отрезано от мира, стало популярной достопримечательностью. Сюда повалили туристы - увидеть уникальные пейзажи, каменные здания и поистине грандиозный рукотворный туннель.