Парк имени Первого Президента - это центральный и самый крупный парк в городе Актобе. - До 2011 года в парке имени Первого Президента были газоны, цветники, был полив. Сейчас там сухостой, цветник всего один, все высохло, грязь, шланги валяются, - критиковала работу замглавы Актобе Жулдызбека Бисембина секретарь облмаслиата Сания Калдыгулова. - Вы что делаете? Вы угробили парк, отдали его в государственно-частное партнерство. Я дам поручение, чтобы проверили, как на парк тратят бюджетные деньги. Там частники работают, киоски стоят, лошади, кони, войти невозможно, охраны нет. Как выяснилось, ранее на содержание парка выделяли 25 миллионов, сейчас сумма увеличилась в разы, но состояние парка стало только хуже. В городе проблемы с поливом. Из-за этого не приживаются посаженные деревья. В 2019 году на озеленение города бюджет выделил 863 миллиона тенге, но в соцсети, в СМИ постоянно публикуют фото спиленных и засохших деревьев. - За гаражными кооперативами № 6 и 7 находится Саздинское лесничество. Больше половины деревьев там засохли, лес как после Чернобыля, - возмущался член общественного совета Рахим Карабалиев. Критике подвергся не только замакима города Жулдызбек Бисембин, но и руководитель управления природных ресурсов и природопользования Нуржан Аккул. Он объяснил, что план по озеленению города и области никак не могут составить, потому что бюджет не выделяет средства на инвентаризацию того, что есть. На это нужны миллионы. ⁃ Вы, кроме того, что просить деньги, что-то еще можете? - возмутился на это член общественного совета Кошкимбай Ахметов. - За 4 года инвентаризацию мог провести 1 человек. Вы из нашего кармана каждый месяц получаете зарплату, надо же что-то делать. Это маскара. ⁃ У нас были планы вокруг города на 10 тысяч гектаров сделать зеленый пояс, но земли нет, дали только 6 гектаров, готовится план, - ответил Нуржан Аккул и вызвал этим еще большее возмущение депутатов. Тендер на полив зеленых насаждений запланировали на июль.