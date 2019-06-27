Подвоз воды был организован во дворы, однако жители жалуются на огромные очереди, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пункте подвоза в 4 микрорайоне возле кафе "Манасян" собралась очередь, люди выражают недовольство, так как воды не хватает на всех, им приходится выстаивать огромные очереди.
- Понимаете, вот подвезли, к примеру, один раз, люди все разобрали ее (воду - прим. автора), ну все же знают потребность, что одной машины не хватит, неужели нельзя рассчитать так, чтобы одна закончилась машина, уже есть другая. Потом, в одну точку собираются люди со всей округи, в том числе и жители с маленькими детьми, и пожилые люди. Сейчас ещё мало заметно, вечером тут около 200 человек будет в очереди. Неужели нельзя подвезти в каждый двор воду, - возмутилась жительница по имени Ширин.
Еще уральцы возмущены тем, что об отключении воды их никто не предупредил.
- Я живу на седьмом этаже, лифт не работает, муж - инвалид первой группы, вы теперь представьте, сколько раз нам нужно сходить за водой. Почему никто не вешает объявления, мы даже не знаем об отключении. А так бы набрали заранее и не было бы таких проблем. Машины уезжают, говорят, следующая прибудет через 20 минут, однако ждём уже 40 минут, никого нет, - высказалась Александра Петровна.
К слову, аналогичные жалобы звучат почти на всех точках подвоза воды.
Стоит отметить, что также жители района Старого аэропорта и микрорайона Желаево рассказали, что у них отключили водоснабжение.
В пресс-службе акима Уральска пояснили, что власти прилагают все усилия, чтобы обспечить жителей водой. Так, помимо 9 пунктов подвоза воды, которые были организованы с утра, по просьбам жителей водовозы приезжают в район "Омеги" к магазину "Махаон" и в Деркул на улицу Трудовая.
- Кроме того, водовозы "Батыс су арнасы" обеспечивают подвоз воды по соцобъектам - городская многопрофильная больница, тубдиспансер, колония максимальной безопасности, дом инвалидов, детские сады. Трехтонные и 10-тонные водовозы обеспечивают подвоз воды по точкам. Кроме того, 3 водовоза доставляют воду к машинам. задействована техника "Жайыктеплоэнерго", "Жайык Таза Кала", а также из Акжайыкского района и в районе Байтерек, - рассказали в пресс-службе акима города.
Напомним
, почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз
. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди
. Подача воды была возобновлена 30 мая. Сегодня, 27 июня из-за аварии на КНС подвоз воды осуществили в девяти точках
города Уральск.
