Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. - Я только что разговаривал с премьер-министром, с министром обороны. Завтра с 8 утра город будет открыт, с 8 утра. В 6 утра сюда приедут автобусы, - сказал Шукеев. Нужно отметить, что жители Арыси вышли на митинг, требуя выдать им квартиры и дома, только уже не в Арыси. Глава Шымкента пояснил, что все вопросы сейчас решаются, глава государства взял под личный контроль ситуацию в городе. - Я прошу вас всех успокоиться и слушать друг друга. Скандалами ничего не решить. Сейчас все решается, мы в Шымкенте оказываем всю необходимую помощь, - сказал Абдрахимов. Во время эмоциональной встречи глава Шымкента призвал уйти с дороги в мечеть и там продолжить разговор. Сейчас дорога к Тамерлановскому шоссе перекрыта. Умирзак Шукеев после прибытия несколько минут ждал, пока народ успокоится и даст ему слово. Спустя почти 15 минут крики затихли. - Я ждал, пока вы все выскажите, теперь слушайте меня. В Арыси никакой радиации нет. Мы всю необходимую помощь все равно окажем, - сказал Шукеев. Во время встречи крики прервал призыв к очередному намазу. Жители требуют новые дома и квартиры. Пострадавшие боятся, что в Арыси сейчас опасная экологическая ситуация. Среди пострадавших жителей Арыси есть и те, кто просит не поддаваться панике. - Мы переживаем, мы не хотим восстания, мы хотим жить нормально. Помогите нам. Дайте нам землю, - говорит один из пострадавших.