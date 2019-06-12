В регионе в последнее время  по международной миграции сложилось положительное сальдо в основном за счет стран СНГ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает департамент статистики Атырауской области комитета по статистике министерства национальной экономики РК, из числа прибывших из дальнего зарубежья - 15% прибыли из Турции, 6% - из США, 55% - из Китая и 24% - из других государств. - А вот миграционный прирост в минувшем году со странами СНГ уменьшился по сравнению с 2017 годом   на 152 человека. Предпочтительной страной выбытия мигрантов является Россия, куда уехало 221 человек или 98% из выехавших в страны СНГ. Но, в тоже время из России прибыло в Атыраускую область  72 человека или 31%  от всех прибывших из стран СНГ, - отметили в департаменте. По их сведениям, более тесно идет миграционный обмен между Узбекистаном, Азербайджаном, причем в последние годы с этими государствами у Атырауской области складывается положительное сальдо миграции. Лина ОЙЛОВА