Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает департамент статистики Атырауской области комитета по статистике министерства национальной экономики РК, из числа прибывших из дальнего зарубежья - 15% прибыли из Турции, 6% - из США, 55% - из Китая и 24% - из других государств. - А вот миграционный прирост в минувшем году со странами СНГ уменьшился по сравнению с 2017 годом на 152 человека. Предпочтительной страной выбытия мигрантов является Россия, куда уехало 221 человек или 98% из выехавших в страны СНГ. Но, в тоже время из России прибыло в Атыраускую область 72 человека или 31% от всех прибывших из стран СНГ, - отметили в департаменте. По их сведениям, более тесно идет миграционный обмен между Узбекистаном, Азербайджаном, причем в последние годы с этими государствами у Атырауской области складывается положительное сальдо миграции.