В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что дополнительные секции установлены на перекрестке улиц Курмангазы и Маметовой и Маметовой-Петровского. - Секция «Красный плюс» означает, что для встречного движения загорелся красный свет и водитель может беспрепятственно повернуть налево, - заявил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Айдар Менеев. Также в Уральске появился еще один светофор с табло для пешеходов. Он установлен на улице Сырыма Датова возле гипермаркета «Алтындар». - В ближайшее время мы установим еще один подобный светофор для пешеходов на проспекте Назарбаева возле ЗКГУ имени Махамбета Утемисова. Он позволяет водителям не снижать скорость, если нет пешеходов. Все делается для обеспечения безопасности дорожного движения, - сказал Айдар Менеев. Однако уральцы, наученные горьким опытом, пешеходные переходы называют опасными. - Я боюсь на них переходить дорогу. Иду до светофора. Водители зачастую даже не тормозят. Меня чуть не сбили на «зебре», - заявила пенсионерка Зауре Баянгалиева.