Круглый стол в поддержку гражданских инициатив провели на тему «Социологическое исследование текущего состояния развития института общественных советов». В нем приняли участие члены общественных советов региона, неправительственные организации и руководитель республиканского проекта, вице-президент гражданского альянса Казахстана Гамал Тузелбаев. Как рассказал Гамал Тузелбаев, круглый стол проводится в рамках республиканского проекта. - Этот проект называется "Подготовка комплексного доклада о состоянии общественного совета Республики Казахстан". То есть мы, чтобы подготовить доклад, сейчас приступаем к социологическому исследованию о состоянии общественных советов, как они работают, с какими проблемами сталкиваются, какие есть проблемы в осуществлении деятельности общественного совета. Как они вовлекают население, как работают, довольны ли граждане. В целом эта работа проводится, чтобы понять, есть ли вообще какие то недопонимания. И в целом поднять уровень общественных советов, - пояснил Гамал Тузелбаев. - Чтобы они больше вовлекали граждан в процесс принятия государственных решений. Практически в каждом министерстве, кроме министерства обороны, и во всех акиматах области и районов у нас есть общественные советы. Как они взаимодействуют с общественными структурами, с НПО, с гражданами, есть ли недочеты в их работе, есть ли моменты, в которых они не довольны. В рамках круглого стола мы все обсудим, по итогам выработаем рекомендации, опишем проблемы в комплексном докладе. Стоит отметить, что республиканский проект был запущен в мае этого года. Его реализацией занимается гражданский альянс Казахстана в рамках грантового финансирования НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».