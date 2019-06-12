Фото из архива "МГ" Случай произошел на автодороге Атырау-Индер. Как рассказал владелец коровы, автолюбитель следовал на своей "Тойота Камри" со скоростью 60 км/ч, хотя был установлен предупреждающий дорожный знак – перегон скота. Там была сбита принадлежащая ему скотина. Однако владелец машины вины своей не признал, объяснив, что корова вышла из середины колоны машин, которые ехали со стороны Атырау. - Так как время было ночное, да, я ехал со скоростью 60 км/час и правил дорожного движения не нарушал, - заявил водитель автомашины. Махамбетский районный суд Атырауской области всё же признал правонарушителя виновным по части 1 статьи 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и назначил ему наказание в виде штрафа в 35 350 тенге.