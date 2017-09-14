Заинтересованным лицам просьба звонить или писать на Whats App по номеру 8 702 434 93 87 Гульнара.

Сегодня в детской деревне семейного типа "Шанырак" находятся на попечении около 50 детей в возрасте от 3,5 до 17 лет. Дети школьного возраста посещают общеобразовательные учреждения, дошколятам в свою очередь нужны приходящие волонтеры, которые смогут заниматься с детьми, учить их рисовать, играть с ними в подвижные игры, разучивать стишки и песни, заниматься рукоделием. - Сегодня к нам приезжает лишь одна девушка волонтер - Гульнара, она преподает деткам английский язык. К сожалению, ей пришлось перейти на вахтовый метод работы, и она стала посещать нас реже. Хочется надеяться, что в Атырау найдутся люди, желающие помочь нашим детям в познании мира, им очень нужны друзья и наставники, - рассказала директор детской деревни Гульсара БОТАТАЕВА. Волонтерство в "Шаныраке" еще в 2011 году начинали приезжие экспаты. Однако после истечения срока трудовой визы они возвращались на родину, а дети в свою очередь оставались без педагогов. Гульнара - на сегодняшний день пока единственный волонтер, приезжающий к детям. - Из-за того, что деревня расположена далеко от города, многие отказываются сюда ехать, многие не хотят работать бесплатно, мы готовы предусмотреть все нюансы для тех, кто действительно хочет помочь. Я могу взять на себя обязательства по сбору зарплаты и денег на проезд учителям, которые захотят здесь работать с детьми, - говорит Гульнара. По словам директора деревни Гульсары БОТАТАЕВОЙ, сегодня в "Шанырак" требуются преподаватели английского языка и математики для младшей и школьной группы, а также наставники по различным направлениям - музыке, хореографии, литературном чтению, рукоделию. Дни проведения занятий с детьми возможно согласовать.