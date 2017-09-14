Акция мақсаты бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттырып, кәсіпкерлердің өнегелі істерін үлгі тұту. Акция аясында Орал қаласында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Біздің өңірде Біржан Қожақовты көпшілік таниды. Мүгедектігіне қарамастан ол, бәсекеге қабілетті бизнестің басында тұр. Тек ерік-жігердің арқасында өрісті өндірісті жолға қоя білген кәсіпкердің тағы бір қыры, қайырымдылық іс. Ол мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтып, қаржылай да көмек көрсетеді. - Маған көмек сұрап көп адам хабарласады. Негізінен түрлі ауыр дертке шалдыққан кемтар жандар. Тіпті өзге өңірлерден де келіп жатады. Шама-шарқым жеткенше қолдау көрсетуге тырысам. Әрине бәріне бірдей көмектесуге күш-қуатым жетпейді. Сондықтан ел кәсіпкерлерден мұқтаж азаматтарға қол ұшын созуды сұраймын. Осы орайда респбуликалық акцияның маңызы зор деп білем. Өйткені бизнес құрылымдарының қайырымдылық саладағы белсенділігін арттыра түседі дейді, - кәсіпкер Біржан Қожақов. Дөңгелек үстелге қатысқан келесі кәсіпкер - Асылан Құспанов. Оның өз ісін бастағанына көп бола қойған жоқ. Соған қарамастан әріптестеріне үлгі танытуда. Өйткені ұдайы ізгі істердің басы-қасында жүреді. - Біздер бұған дейін балалар үйіне қол ұшын создық. Мұндай ізгілік акцияларын алда да өткізуді мақсат етіп отырмыз. әр кәсіпкер әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды демеп, қолдап отырса қоғамның дамуына үлес қосар еді дейді, -жас кәсіпкер Асылан Құспанов. Шүкір, өзімен қоса өзгені де ойлайтын кәсіпкерлеріміз бар, бірақ аз дейді, - облыстық кәсіпкерлік палатасының өкілдері. Сондықтан ел деңгейінде қолға алынған акцияның көздегені әлеуметтік жауапкершілікті жете сезінген іскер жандарды үлгі қылу, насихаттау. Бизнес қауымын қайырымдылық істерге белсене қатысуға шақыру. Бұл бағытта арнайы портал жасақталып, ізгі істер есепке алынбақ. - Порталда онлайн режимінде өтініштер қабылданады. Атап айтқанда көмекке зәру адам немесе ұжым, кәсіпорын тіпті ауыл сұрау сала алады. Қандай қолдау қажет екенін де жазады. Ал кәсіпкерлер болса аталған өтініштерді қарап, қолдан келгенше демеушілік білдіреді. Осы жерде қайырымдылық істердің есебі жүргізіледі дейді, - БҚО Кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Марат Нұрғуатов. Жергілікті бизнес өкілдерінің өнегелі ісін үлгі еткен дөңгелек үстелге кәсібін енді ғана бастаған жандар мен жастар қатысты. Арман КУРМАНАЛИЕВ