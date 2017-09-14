В редакцию «МГ» обратились жители города, которые рассказали, что в их районе настоящее время асфальтируют тротуары по проспекту Достык, однако качество работ, по их словам, оставляет желать лучшего. По словам местного жителя Виктора ХРАМЦОВА, он заставил рабочих переделать водоотводы, которые выводят талую воду в арычную систему из дворов двухэтажных домов по проспекту Достык. - Как только начался ремонт, я заметил, что рабочие неправильно делают дворовые водоотвод. Вместо того, чтобы положить бетонную перемычку в них, они прокладывали там деревянные доски, сверху укладывали кирпичи, а затем все цементировали. А потом сэкономленный цемент продавали нашим же жильцам, причем дешевле, чем на рынке. Ну, а если машина проехала бы по этим зацементированным доскам, все просто бы провалилось, - рассказал мужчина. Когда ХРАМЦОВ обратился к рабочим с просьбой прочистить водоотвод, потому что они все забились мусором за долгие годы, рабочие ответили, что не обязаны этого делать. - После чего соседка собрала с нас по 2500 тенге и заплатила этим же рабочим за оказанные услуги. Мало того, берут деньги за работу, так еще периодически работают в нетрезвом состоянии. Куда смотрит начальство? Что за безответственность? С такими ремонтами мы просто загубим наш город, - возмущается мужчина. Работой по укладке асфальта на данном объекте занимается подрядная организация ТОО «Асар Строй Сервис». На все вопросы директор ТОО пообещал ответить позже. Напомним, ремонт автодороги о проспекту Достык начался в 2015 году. Это был переходящий объект, который завершили осенью прошлого года. Однако позже с компанией, которая производила ремонт, договор расторгли. Ремонт тротуаров пообещали сделать в этом году.Фото предоставлено Виктором Храмцовым