- В августе у летучих мышей идёт расселение молодёжи, и в этот период неопытные мышки могут по неосторожности залететь в вашу квартиру через открытое окно, - отмечают в пресс-службе ДЧС региона.

Фото: ДЧС Атырауской области Вызовы в ДЧС поступили от жителей сразу двух домов на улице Сатпаева. К ним домой залетели летучие мыши и самостоятельно выпроводить непрошенных гостей они не смогли. Прибывшие спасатели поймали млекопитающих и отпустили на волю.Жителям рекомендуют не пытаться поймать мышь. Следует закрыть дверь комнаты, открыть все окна или форточку и немного подождать.